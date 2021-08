Toelatingsexamen voor kandidaat-dierenartsen vanaf 2023: "Te veel studenten voor aantal docenten"

Daarom komt er nu dus een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde zodat het aantal studenten dat in 2023-2024 de studie aanvat, beperkt kan worden.

Een commissie van experten moet beslissen of het gaat om een numerus clausus, waarbij iedereen die geslaagd is, de opleiding ook kan beginnen, dan wel een numerus fixus. Bij dat laatste wordt gewerkt via een vergelijkend examen waarbij alleen een vast aantal best gerangschikte kandidaten kan starten.