Hulpdiensten zoeken uur lang naar "surfer in nood", maar hij zat gewoon in de surfclub

Even na 15.30 uur zag iemand die op de zeedijk tussen Sint-Idesbald en Koksijde-Bad wandelde plots een surfer die in nood leek te verkeren. Volgens de getuige viel de surfer van zijn plank en raakte hij er op eigen kracht niet meer bij. De surfer bevond zich ook vrij ver in zee. De hulpdiensten werden gecontacteerd en er werd een zoekactie op poten gezet, zowel op land als op zee. Ook de redders op het strand werden ingeschakeld om te helpen zoeken.

"Reddingsboot Brandaris vertrok vanuit Nieuwpoort om op zee te zoeken naar de vermiste surfer in nood. Ook de NH90-reddingshelikopter kwam ter plaatse. In eerste instantie zochten we ver op zee, omdat het zo omschreven werd tijdens de melding", zegt luitenant Rudy Baelen van post Oostduinkerke.

De politie en brandweer speurden ondertussen het strand af met een verrekijker en de 4x4-wagen reed heen en weer. Na een tijdje vonden ze een surfer die aan de persoonsbeschrijving voldeed. Hij zat in de surfclub en had niet door dat er naar hem gezocht werd. De zoekactie werd na een uurtje afgeblazen.