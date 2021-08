Hoogste aantal verkeersdoden in Vlaanderen sinds 2016: "Verkeer blijft een sluipmoordenaar"

In Wallonië en Brussel is een heel ander beeld te zien, daar daalt het aantal doden wel fors, waardoor de totale balans voor heel België nog licht positief is. In Wallonië (70) en Brussel (4) is het aantal verkeersdoden in de eerste helft van het jaar zelfs het laagste aantal in 10 jaar tijd.

Het aantal letselongevallen is dan weer wel in elk gewest gestegen: in Vlaanderen met 10,8 procent, in Brussel met 5,9 procent en in Wallonië met 16,1 procent. De grootste stijging ziet Vias bij de bromfietsers (+39 procent in heel België). Dat is opvallend, want dat aantal ongevallen was de voorbije 10 jaar met meer dan de helft gedaald. Zeker bij bromfietsers jonger dan 24 jaar stijgt het aantal ongevallen, "een trend die we nauwlettend in de gaten moeten houden".

Bij de bromfietsers worden nu ook de speed pedelecs gerekend, maar de stijging in het aantal ongevallen komt niet zozeer door het succes van die speed pedelecs, zegt het Vias, want slechts 8 procent van de slachtoffers in deze categorie ongevallen reed met een speed pedelec.