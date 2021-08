4.000 euro aan materiaal gestolen uit bestelwagen van tuinaannemer in De Panne

Tuinaannemer Benoit Cobbaert (30) parkeert zijn bestelwagen altijd vlakbij zijn huis in de Duinenstraat in de Panne. Zondagochtend zag hij hoe de bestelwagen was opengebroken en leeggehaald. "Alles wat niet te zwaar was, hebben ze meegenomen. In totaal werd er zo'n 4.000 euro aan materiaal gestolen: een bladblazer onder meer, een kettingzaag, haagschaar, boormachine en een slijpmachine. Sommige van die dingen waren nog gloednieuw. Enkel de grasmachine en een stuk van mijn bosmaaier, die vasthing, zijn blijven liggen." Een hele tegenslag voor de jonge aannemer, want gestolen goederen worden niet gedekt door de verzekeraar.