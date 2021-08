500 creatievelingen leven zich uit op waterkeringsmuur in Antwerpse haven

“Onze haven is bekend als het industriële en logistieke hart van onze Belgische economie, maar voor het brede publiek is het havengebied eigenlijk nog een te weinig ontdekte parel. Op deze manier willen we iedereen de kans geven om onze haven op een originele manier te ontdekken en kennis te maken met de knepen van de graffitikunst”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp.

Iedereen die vanop het water Antwerpen bezoekt, kan de tekeningen zien, ook wanneer je de Waterbus neemt tussen het centrum van Antwerpen en Lillo. Je kan ze ook bekijken aan de Scheldelaan. Zowel de voor- als achterkant van die graffiti-muur staat nu vol tekeningen.