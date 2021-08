Arthousecinema's tevreden met bezoekersaantallen in juli: "Sterke films en slechter weer is gouden combinatie"

"Met ruim 5.200 bezoekers in juli is het onze beste maand, sinds de opening van onze twee nieuwe zalen in 2017, toen er bijna 4.000 mensen naar de hit "Dunkirk" van Christopher Nolan kwamen", zegt Koen Monserez, coördinator en programmator van Cinema ZED in Leuven aan VRT NWS. Ter vergelijking: vorig jaar ontving Cinema ZED in juli ruim 2.800 bezoekers, maar toen was het aanbod veel beperkter. "In juli zijn er normaal zwakkere films de blockbusters in de grote bioscopen, dus voor een arthouse cinema is dat uitzonderlijk goed en hoopvol in deze bange dagen."



Ook bij de Lumière-bioscopen in Vlaanderen konden ze cijfers noteren die op sommige dagen leken op de bezoekersaantallen van tijdens een gewone zomer (in pre-coronatijden).