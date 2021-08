Bestuurder van bestelwagen kan container die van vrachtwagen valt niet meer ontwijken en raakt lichtgewond

Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de N80 met de Rellestraat in Sint-Truiden. Een lichte vrachtwagen die achter de vrachtwagen met de container reed, kon het gevaarte niet meer ontwijken. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de bureelcontainer dwars over de weg kwam te staan is een van de beide rijstroken afgesloten. Er kan nog een tijdlang hinder zijn op de N80.