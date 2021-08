Bestuurder met 99 jaar rijverbod opnieuw betrapt in Bilzen

De man van 46 uit Diepenbeek werd zondagochtend opgemerkt op de Alden Biesensingel; hij reed rond met twee duplicaatnummerplaten. De man gaf onmiddellijk toe dat hij met niets in orde was. Zijn auto was niet verzekerd, niet gekeurd en ook niet ingeschreven. De man had ook geen rijbewijs meer. De politierechter had dat vier jaar geleden al ingetrokken voor een periode van 99 jaar. Na een speekseltest bleek de bestuurder ook nog onder invloed van amfetamines. De politie arresteerde de Diepenbekenaar. Ook al omdat hij geseind stond voor andere zware verkeersinbreuken.