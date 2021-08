"Het spook van het bos" nu ook op video vastgelegd: Lynx gespot in de Semoisvallei

De beelden werden door vrijwilligers ontdekt die meewerken aan de campagne "Welkom Wolf/Welkom Lynx". De organisatie gaat er zelfs vanuit dat het niet de enige lynx is die in het zuiden van ons land rondloopt. "Iedereen die denkt een lynx gezien te hebben, kan dit melden via de hulplijn www.welkomlynx.be, waar ook meer informatie te vinden is over opeenvolgende lynxwaarnemingen in de Semoisvallei," aldus Loos.