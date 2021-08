650 bedrijven en organisaties kunnen makkelijk gehackt worden: "Update Microsoft Exchange zo snel mogelijk" 

"Nu hebben we gezien dat heel wat bedrijven hun systemen niet hebben beveiligd nadat in juli een nieuwe lek in Microsoft Exchange werd ontdekt", zegt Geert Baudewijns van Secutec. "We zagen het toen één van onze klanten meldde dat er verdachte software op zijn Microsoft Exchange werd geïnstalleerd. Dat had alles te maken met het feit dat zijn Exchange "open" stond. Toen hebben we het internet gescand om te zien of er bij ons ook bedrijven waren die hun exchange "open" hebben laten staan."