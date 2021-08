Antwerpse bioscopen matig positief over bezoekersaantallen

Ook in vergelijking met vorig jaar, is de situatie nu een pak beter. "Het is een wereld van verschil. Toen waren er geen mensen gevaccineerd en er was nog meer ongerustheid over het virus. Nu komen veel mensen met heel wat vertrouwen terug naar de zalen."

Dat veiligheidsgevoel handhaven is volgens Meyfroodt belangrijk. Daar laten ze nog steeds een rij tussen. "We waren daar in juli eerst van afgestapt, maar we merkten dat er minder bezoekers waren, omdat ze zich minder veilig voelden. Daarom hebben we dat opnieuw veranderd en dat resulteert in meer bezoekers."