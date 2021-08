Houthalense Gökçe zag branden in Turkije woeden: "Plots kreeg ik telefoon dat ons hotel in brand stond"

De Houthalense Gökçe en haar man besloten een week de rust op te zoeken in Turkije, in het riante Titanic hotel in Bodrum. Het koppel huurde bij aankomst een auto om de omgeving te ontdekken en trok erop uit. Toen kreeg Gökçe plots een telefoon van haar bezorgde zus uit België: "In het Turkse nieuws werd gezegd dat mijn hotel in brand stond", vertelt de Houthalense. "We hadden geen idee, we waren geschokt."



Het koppel reed in allerijl terug naar het hotel. Daar bleek de toestand onder controle te zijn. "Wat in het Turkse nieuws was verteld, klopte niet. Vanbinnen was alles gewoon oké. Maar het hotel is omringd door bossen, daar was alles wel platgebrand. Overal hing er rook en alles stonk."