"Code rood voor de mensheid" en "nu echte actie nodig": reacties op het VN-klimaatrapport

Ook in België lopen er reacties binnen uit politieke hoek. "We hebben echt geen tijd meer te verliezen", reageert federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) bij Belga. "Het is nog steeds mogelijk om de loop der dingen te veranderen als de politieke wil er is."

"We horen al heel lang dat de strijd tegen klimaatverandering te duur is. We weten nu dat niets doen niet alleen duur is in economische termen, maar ook in termen van mensenlevens. Daarom zeg ik dat niets doen misdadig is."

Khattabi benadrukt dat de federale regering haar deel zal doen. Concreet zal vanaf september voor elk bevoegdheidsdomein een stappenplan worden uitgetekend om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. "We hebben echt geen tijd meer te verliezen", concludeert Khattabi.