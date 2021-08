Toenemende coronabesmettingen in woonzorgcentrum in Wijtschate en Pittem: "Gelukkig is niemand zwaar ziek"

In het woonzorgcentrum Saint Médard in Wijtschate in Heuvelland zijn ook 8 bewoners en 7 personeelsleden positief. De eerste besmetting is vorige week vastgesteld toen één van de bewoners naar het ziekenhuis moest voor een onderzoek. Daarom werd iedereen, die op die afdeling in het rusthuis woont en werkt ook getest. Gelukkig is er niemand zwaar ziek.

"De bezoekersregeling werd onmiddellijk na de positieve testen stop gezet", vertelt waarnemend burgemeester Bart Vanacker (Gemeentebelangen). "Morgen wordt iedereen opnieuw getest om te kijken of er nog meer mensen in het rusthuis besmet zijn. Wanneer we die resultaten hebben, zullen we kijken voor een aparte bezoekersregeling." In totaal verblijven er 60 mensen in het woonzorgcentrum in Wijtschate.