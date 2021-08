De zomer van het vuur: waar branden de bossen, hoe komt dat, en wat kunnen we eraan doen?

Ruwweg gaat het om twee soorten branden, legt professor Frieke Van Coillie uit. Ze is klimaatwetenschapper aan de Universiteit Gent en gespecialiseerd in het verzamelen van informatie via satellieten. Op het noordelijk halfrond, in Noord-Amerika, Europa en Siberië, zien we bosbranden woeden. In Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Oost-Azië zijn het dan weer landbouwers die de kaart rood doen kleuren. Zij branden stukken bos af om er landbouwgrond van te maken. De grote rode vlekken daar zijn het resultaat van ontelbare kleine brandjes.