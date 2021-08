Defensie installeert veldkeukens in Pepinster en Chaudfontaine

De maaltijden die in de veldkeukens van Chaudfontaine en Pepinster worden geproduceerd, zijn bestemd voor vijf distributiepunten in Luik, Chaudfontaine, Trooz, Pepinster en Limbourg. "En we staan ook paraat om, indien nodig, in te grijpen in vier andere gemeenten, namelijk Rochefort, Esneux, Theux en Verviers", aldus kolonel Decrop.