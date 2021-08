Drie Gentse studenten vinden digitale "herinneringsdoos" uit: "Bewaar het levensverhaal van een dierbare"

Willem Lannoye is een van de student-ondernemers die Aeterna uitvonden. Hij is, samen met Maité Van Loo en Willem Impens, met het idee gestart uit persoonlijke overwegingen: "Toen ik 8 jaar was, begon mijn opa te dementeren. Hij is overleden toen ik naar het eerste middelbaar ging. Ik heb nooit de kans gekregen om de persoon achter mijn opa te leren kennen. Als kind sta je daar niet echt bij stil, maar nu, zoveel jaar later, vind ik het jammer dat er weinig herinneringen zijn van ons samen."