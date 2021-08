Drukke zondag voor de Brusselse brandweer: negen keer uitrukken voor brand

De dag begon al vroeg voor de Brusselse brandweer. Kort na 8 uur was er rookontwikkeling in een kantoorgebouw. Het was de eerste van een aantal kleine branden doorheen de dag. Na de middag moest de brandweer wel in volle kracht uitrukken voor een dakbrand in Sint-Gillis. Door snelle tussenkomst is het vuur niet overgeslagen. De woning is volledig onbewoonbaar. Naast kleine brandjes stootte de brandweer ook op enkele loze alarmen.