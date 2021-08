Engie/Electrabel in beroep tegen geweigerde vergunning voor nieuwe gascentrale, dossier nu bij Vlaams minister Demir

Door het beroep verschuift het dossier nu naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de knoop moet doorhakken. Van de N-VA is geweten dat ze tegen de kernuitstap is. De partij zit in het Vlaams-Brabantse provinciebestuur, maar gedeputeerde Gunther Coppens ontkende vorige maand dat de weigering daar iets mee te maken had. "We bekijken alles dossier per dossier."