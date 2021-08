Ganzestraat in Diepenbeek beroemd door marathonloopster Mieke Gorissen: "Ze wuift altijd heel vriendelijk"

Dat ze snel loopt, heeft de 23-jarige Timur uit Hasselt ook gemerkt. Zelf kwam hij tijdens het trainen Mieke wel eens tegen. "Maar persoonlijk ken ik haar niet. Ik kan wel zeggen dat ze snel is. Veel sneller dan ik", vertelt hij. Of de jongeman zelf olympische dromen heeft? "Waarom niet? Al denk ik niet dat ik marathonloper zou willen worden. Dat laat ik aan Mieke over."

De loper komt liever in Diepenbeek, en dan meer bepaald op de Ganzestraat trainen, en daar is een reden voor. "Het is deel van een groter parcours en het is hier erg rustig. Ik zou het iedereen aanraden. Alhoewel, ik zou niet willen dat iedereen plots hier komt trainen. Dan is het geen verborgen parel meer", lacht hij.