Gemeente Zoersel deelt drinkbussen uit aan skaters om zwerfvuil tegen te gaan

Om het zwerfvuil tegen te gaan, nam de gemeente Zoersel een aantal maatregelen. "We hebben extra vuilbakken geplaats, niet enkel voor restafval, maar ook voor PMD", zegt Rul. "Zo kunnen de jongeren leren sorteren." Ook plaatste de gemeente een drinkfonteintje. "We moeten nog even wachten om het effectief te gebruiken, want met de huidige coronamaatregelen mag dat niet".