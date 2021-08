Gents bedrijf al volop aan het werk voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs

Be Mobile heeft al een dergelijke app gemaakt voor de haven van Zeebrugge, om het vrachtverkeer daar in goeie banen te leiden. Maar een haven is geen wereldstad. "Vandaar dat we gebruik maken van alle bestaande wegen die naar het atletendorp leiden. Er komen geen nieuwe wegen bij, dat zou voor teveel overlast zorgen voor de omwonenden", zegt Gerd Nees van Be Mobile.

"Eigenlijk monitoren we constant en kijken we op welk moment we hoeveel wagens door de stad kunnen laten rijden. We doen er alles aan om de druk op het verkeer te verlichten en het leefbaar te houden voor iedereen."

Elk bouwbedrijf dat helpt met de bouw van het atletendorp, zal gevraagd worden om met hetzelfde systeem te werken. Truckmeister zal ervoor zorgen dat alle verkeer gestroomlijnd verloopt.