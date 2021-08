Volop zomer, maar Gunther uit Aalst is nu al bezig met zijn kersthuis: "Ik word al wat ouder"

"Ik ben al bezig met mijn kerstversiering", zegt Van den Bremt aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Het is een beetje vroeg maar er is veel te doen. Er is een kersttuin vooraan en achteraan met lichtjes die op muziek bewegen. Ik ga in totaal ongeveer 80.000 lichtjes ophangen." Hij is vroeg begonnen omdat hij het allemaal alleen doet, maar niet alleen daarom: "Ik ben 51 jaar, het gaat allemaal al iets trager en iets stroever, in vergelijking met vroeger."