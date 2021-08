Historisch grote brand in Californië vernielt honderdduizenden hectaren bos: "Alsof we door oorlogszone reden"

Voorlopig is de wind wat afgenomen en zijn de temperaturen gedaald, waardoor het vuur nu minder snel gaat. Maar een dikke rookwolk bedekt nu grote delen van noord-Californië. De rook drijft zelfs tot in naburige staten zoals Utah en Colorado. Op de Ironman in Boulder dit weekend hadden de deelnemers last van de rook: "Ik voel me futloos en mijn longen doen pijn", zei een van de atleten na afloop.