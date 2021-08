Horeca aan Franse grens verwacht meer Franse klanten door coronapas in Frankrijk

In Frankrijk is er vanaf vandaag een coronapas nodig om op café en restaurant te gaan. De Franse regering wil daarmee voorkomen dat er nog meer coronabesmettingen bij komen. Die zogenaamde "pass sanitaire" heeft een QR-code die bewijst dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, ofwel recent een negatieve coronatest hebt afgelegd, ofwel immuun bent doordat je al corona hebt doorgemaakt. Maar er is veel protest in Frankrijk. Dat hoort Marc Vanzeebroeck ook in zijn estaminet De Verloren Gernoare in Adinkerke, niet ver van de Franse grens.

"Ik hoor toch vooral veel ongenoegen bij mijn Franse klanten. Ze zeggen dat ze in hun eigen streek niet meer op café zullen gaan. Ze beloven meer naar hier te komen. Zelf vind ik ook dat er een hetze bezig is tegen de Franse horeca. Ik begrijp niet dat je daar niet op een terras mag zitten zonder coronapas terwijl er soms bussen vol passagiers rijden. Anderzijds heb ik vorige maand in Frankrijk wel gezien dat klanten op terrassen geen afstand hielden."

"Hier in België hebben de horecazaken zich wel goed gehouden aan de coronamaatregelen. Daarom vinden wij - als Horeca De Panne en als Horeca Vlaanderen - het niet nodig dat er hier ook zo'n coronapas komt", zegt Marc Vanzeebrouck nog.