Kan België klimaatopwarming tegengaan? "Ja, het kan, maar men moet dan leren besturen"

Maar het gaat hier over een werk van lange adem. "De overheid zal verdere ontsporing moeten proberen tegen te gaan en zal de verworven klimaatopwarming moeten beheren. Kijk maar naar wat er onlangs in Wallonië is gebeurd (de overstromingsramp, red.)."

Is ons land met zijn groot overheidsbeslag en zijn grote staatsschuld in staat om hierop een antwoord te bieden? "Je kan als overheid proberen doelstellingen en normen te maken, het gedrag van mensen beïnvloeden", zegt De Vos. "Daarnaast is het investeren in technologie, die uiteindelijk de oplossing moet realiseren."

De Vos denkt dat ons land wel degelijk een deel van de oplossing kan aandragen, waardoor het onze welvaart kan verzekeren. "Want het is ook een economische uitdaging."