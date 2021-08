BEKIJK - Kleinere zomerfestivals staan voor grote uitdaging: "We zullen niet veel geld verdienen, maar is wel rendabel"

Voor organisatoren van kleinere zomerfestivals is dit jaar een festival laten plaatsvinden een uitdaging, ook financieel. Ze krijgen dan wel steun van de overheid, de inkomsten liggen heel wat lager omdat er minder publiek is toegelaten. De bezoekers moeten nu trouwens ook nog altijd in bubbels blijven zitten. Onze reporter Tijs Neyrinck was ter plekke in Knokke-Heist op het buurtfestival van Parkies. Bekijk hieronder zijn verslag.