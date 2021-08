Baby die amper 212 gram woog bij geboorte mag naar huis na 13 maanden ziekenhuis

"Hier komen heel veel complicaties bij kijken en het is een heel lange weg om af te leggen. Het is heel moeilijk om zo'n kindje te verzorgen en in leven te houden. Het is bovendien niet zonder consequenties. 25 weken is heel jong. En 212 gram is een extreem laag gewicht. Ik verneem ook dat het baby'tje uit het ziekenhuis is ontslagen met zuurstoftherapie en chronisch longlijden.

Op basis van het extreem lage geboortegewicht zijn er extra complicaties op lange termijn. Niet alleen darmproblemen, groei- en ontwikkelingsproblemen, maar bijkomend vaak ook gedragsproblemen, zoals hyperactiviteit, concentratiestoornissen, leerproblemen autismespectrumstoornissen,..: zaken die zich manifesteren als het kindje ouder wordt. Het is een lange weg. Het is een mijlpaal om met zo'n laag gewicht te overleven, maar je betaalt er voor een stuk toch wel de prijs voor."