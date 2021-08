Machelen installeert telramen om verkeersstromen in kaart te brengen

"We zijn op zoek naar 40 inwoners in Machelen die een telraam aan hun raam willen hangen. Het is een klein meettoestel waarmee de verkeersstromen van voetgangers, fietsers, auto's, vrachtwagens en bussen in kaart worden gebracht. Met de hulp van de inwoners krijgen we op die manier objectieve verkeersgegevens in onze gemeente", zegt burgemeester Claeys nog. Het eerste telraam werd vanmorgen aan de woning van de burgemeester geïnstalleerd. Het toestel hang je aan de binnenkant van je raam en het tellen kan beginnen. Voorwaarde is wel dat je een vrij zicht hebt op de straat, dus zonder bomen, rolluiken of verlichtingspalen. Geïnteresseerden kunnen zich voor 20 september inschrijven via www.machelen.be/telraam.