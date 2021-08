Meyboom is geplant in Brussel en Leuven, deze keer met publiek

Om kwart voor vijf is in Brussel en Leuven de traditionele Meyboom geplant. Al jarenlang proberen de twee steden met een flinke dosis humor het recht op te eisen om die de planten. In 2020 was het een editie in mineur door de coronacrisis, maar dit jaar was er opnieuw publiek toegelaten. Op de Grote Markt in Leuven gebeurde dat door de zogenoemde 'Mannen van 1979'. "Ik had een beetje schrik van het weer omdat er toch regen voorspeld was en dan weegt de boom altijd een beetje zwaarder", vertelt Danny van 'De Mannen van 1959'. Hij helpt al 20 jaar mee aan de Meyboomplanting. "Ik doe dat met heel mijn hart en we zijn blij dat het ons weer gelukt is, de boom staat recht. Hij is van Leuven en hij blijft van Leuven, ik ben er enorm fier op", besluit Danny.