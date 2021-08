Minder volk maar wel veel sfeer op Paal op Stelten

Zondag sloten Bart Peeters en Laura Tesoro het festival af. Voor de artiesten was het voluit genieten. Bart en Laura stonden met heel veel enthousiasme op het podium. Het publiek stond rond tafeltjes op het festivalterrein en dat was toch even wennen."Ik heb heel erg genoten van dit optreden. Na twee jaar terug op een podium staan, deed enorm deugd. Het was fijn om het publiek terug te zien, zelfs al stonden ze wat verder uit elkaar". Het publiek was al even enthousiast om terug op een festivalterrein te staan en ging uit de bol. En bij apotheose van Bart Peeters, die weer een spetterend optreden gaf, werden de coronamaatregelen even vergeten.