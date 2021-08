Mysterie ontrafeld: Loopt er een geheime gang onder de pastorij van Ham en waarvoor diende die?

Maar het prijskaartje van een bodemonderzoek past niet helemaal binnen het budget, dus proberen we op een andere manier informatie te krijgen over de gang in Ham. De abdij van Averbode heeft in de 17de eeuw de pastorij gebouwd op een stuk grond dat eigendom was van de abdij. Norbertijn Werner Fierens: "De pastorij en de abdij zijn gebouwd zodat de inwoners zich konden verdedigen tegen ongure personen. Er liepen in die tijd veel mensen rond die vogelvrij verklaard waren. Dat maakte dat de buurt erg onveilig was." Aan de pastorij is volgens de pater een achteruitgang waardoor de pastoor makkelijk kon vluchten bij gevaar. "Maar of dat via een geheime gang was, dat weet ik niet", lacht Werner.