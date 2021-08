Eén jaar na omstreden verkiezing Loekasjenko worden sancties tegen Wit-Rusland aangescherpt

Het worden "de grootste sancties ooit", opgelegd aan Wit-Russische bedrijven, personen en entiteiten. Een daarvan is het Wit-Russisch Nationaal Olympisch Comité, dat de voorbije weken in opspraak kwam door sprintster Kristsina Tsimanovskaja (24) uit het olympisch dorp te verwijderen nadat ze op sociale media kritiek had geuit op haar coaches. Tsimanovskaja weigerde terug te keren naar Wit-Rusland en heeft onderdak gekregen in Polen, buurland van Wit-Rusland en een sterke bondgenoot van de verbannen oppositie.