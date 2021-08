Nog nooit zo weinig verkeersdoden in West-Vlaanderen

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias waren er in Vlaanderen in de eerste 6 maanden van dit jaar 109 doden na een verkeersongeval. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. Maar in West-Vlaanderen merken ze net het omgekeerde. Daar waren er nog nooit zo weinig verkeersdoden.

"In de eerste 6 maanden van het jaar merken we in de provincie West-Vlaanderen een structureel dalende trend op. En dat sinds 2013. Het is de enige provincie in Vlaanderen waar die trend zo uitgesproken is", zegt Stef Willems van het verkeersinstituut Vias. "In totaal stierven er in de eerste helft van dit jaar 13 mensen in het verkeer. Het gaat dan om personen die ter plaatse sterven, niet achteraf in een ziekenhuis. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 15."