Ondanks corona en kwakkelweer geslaagde editie Lokerse Feesten: "De knaldrang was 10 dagen lang voelbaar"

Nu kan de afbraak beginnen en nemen de organisatoren even vakantie. En vanaf september beginnen ze aan de organisatie voor volgend jaar. "Na 45 jaar, hopen we er volgend jaar weer te staan met een volwaardige editie. We gaan er alles aan doen om terug een internationale topaffiche te hebben. We houden de gesprekken met de artiesten alleszins warm," aldus Heyninck. Nemen ze zaken van de corona-editie mee? "Alleszins niet de tafels en de stoelen," lacht Timothy Heyninck. "Maar misschien nemen we wel zaken mee. Bijvoorbeeld het serveren van drank en de drinkbekers. We hoorden bijvoorbeeld ook dat de interactie tussen de medewerkers beter was, omdat ze meer moesten samenwerken. Andere jaren zitten er meer op eilandjes. Dus we gaan dat allemaal bekijken."

De Lokerse Feesten vinden in 2022 plaats van 29 juli tot 7 augustus.