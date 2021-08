Druk op New Yorkse gouverneur Cuomo neemt toe: topmedewerkster Melissa DeRosa stapt op

In een verklaring op Twitter zegt zijn voormalige medewerkster DeRosa (foto onder) dat de voorbije twee jaar "emotioneel en mentaal zwaar" zijn geweest. "Ik ben eeuwig dankbaar dat ik de kans heb gekregen met zulke getalenteerde en toegewijde collega's samen te werken, ten dienste van onze staat."

DeRosa werd verschillende keren vermeld in het gerechtelijke rapport. Ze zou ze het voortouw hebben genomen in een campagne die als doel had om Lindsey Boylan in diskrediet te brengen. Boylan was de eerste vrouw die Cuomo publiekelijk had beschuldigd van seksuele intimidatie.