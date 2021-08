Opnames van "Het smelt" gestart: Debuutroman van Lize Spit wordt regiedebuut van Veerle Baetens

Actrice Veerle Baetens bekend van Eén-serie "Cheyenne & Lola", VTM-reeks "Cordon" en de met een Oscar genomineerde film "The broken circle breakdown" is met "Het smelt" aan haar regiedebuut bezig. De opnames zijn vorige vrijdag begonnen. "Ik heb er lang naar uitgekeken en toegewerkt", zegt ze in een persbericht. "Het smelt" was enkele jaren geleden de debuutroman van Lize Spit.