Bestuurder geflitst aan 202 kilometer per uur: parket neemt auto in beslag

De man uit Lauwe had nog maar net zijn rijbewijs terug na 3 maanden rijverbod toen hij afgelopen weekend geflitst werd op de N58 in Rekkem aan 202 kilometer per uur in een zone 90. De politie hield de man tegen en op dat moment had hij bijna 1 promille alcohol in het bloed zitten.

De man werd door de politiezone Grensleie al 6 keer beboet voor overdreven snel en dronken rijden. Afgelopen winter nog werd hij geflitst aan 180 kilometer per uur op de snelweg, ondanks de avondklok. Hij zei dat hij toen op weg was om sigaretten te kopen, terwijl zijn 10-jarige dochter naast hem op de passagierszetel lag te slapen. Daarom heeft het parket nu ook beslist om niet alleen zijn rijbewijs in te trekken, maar ook de auto in beslag te nemen. Het parket zal ook contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de man om hen in te lichten over het onverantwoord rijgedrag.