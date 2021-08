De opbouw van Ypres Rally gaat van start: "Komende week zijn alle hotels volgeboekt"

Nu donderdag gaat de Ypres Rally van start. Daarom zijn de opbouwwerken al begonnen. Ongeveer 90 televisiezenders zullen aanwezig zijn om verslag te brengen over de race, die nu onderdeel is van het FIA Wereldkampioenschap. Alle hotels in Ieper en omstreken zijn daardoor volgeboekt. En dat is een belangrijke opsteker voor de horeca na het afgelopen coronajaar, waarbij veel buitenlandse toeristen wegblijven.

Rudy Declerck heeft 3 horecazaken op de markt van Ieper en kijkt uit naar deze week: "Veel welgestelde mensen doen mee aan de rally. In die periode letten de bezoekers vaak niet op een euro. Vorig jaar kon de rally niet doorgaan door de coronacrisis. Maar nu kijken we er heel hard naar uit, want het is voor ons één van de belangrijkste periodes van een jaar."

Tijdens de rally wordt in Ieper ook de wereldfinale gespeeld van het populaire rallyspel op Playstation. Daarvoor zijn spelers van over de hele wereld afgezakt naar de Westhoek.