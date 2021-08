Basketbalster Ann Wauters over uitspraken Sporza-journalist Demarez: "Zo’n praat hoort nergens thuis, ook niet op café"

Wauters betreurt dat er nog altijd dergelijke seksistische uitspraken worden gedaan over vrouwen die niet in het traditionele plaatje passen. Die woorden hebben er hard ingehakt bij Wauters en haar collega’s. "Als je te mannelijk bent, word je erop afgerekend. We moeten precies passen in één beeld en dat is gewoon fout."

Wauters ging ervan uit dat dat hokjesdenken intussen verleden tijd was. Terwijl heel veel mensen breder denken, is dat dus nog niet het geval. Volgens Wauters staan we op dat vlak op een kantelmoment en is er nog werk aan de winkel, ook op sportredacties.

Hoe er op sportredacties naar vrouwensporten wordt gekeken moet veranderen, aldus Wauters. “Dat blijkt nu nog eens.” En zo besluit Wauters hoopvol, “zo’n pijnlijk voorval kan misschien ook nog wel iets constructiefs betekenen”.