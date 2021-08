Schade na overstromingen zal Duitsland meer dan 26 miljard euro kosten

De schade veroorzaakt door de dodelijke overstromingen in Duitsland in juli zal waarschijnlijk meer dan 26 miljard euro bedragen. Alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zullen de kosten naar verwachting meer dan 13 miljard euro bedragen. Dat heeft premier Armin Laschet gezegd op een speciale zitting van het deelstaatparlement. De schade in de aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts zal naar verwachting minstens even hoog zijn. In beide regio's vielen in totaal 184 doden.