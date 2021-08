Straatracer gevat in Oostende: "Hij was meermaals aan het 'driften' op de rotonde aan de Visserskaai"

De rotonde op de hoek van de Langestraat en de Visserskaai werd pas heraangelegd en was voor één bestuurder een uitnodiging om er te beginnen te driften. De uitbater van het restaurant Solomio vlak bij de rotonde ging ermee naar de politie.

Het werd volgens de uitbater Dana Ali te gevaarlijk. "Het geluid van de scheurende banden werkt hard op de zenuwen van mijn klanten, zeker op het terras. Telkens als de bestuurder rondjes bleef driften, hield ik mijn hart vast. Stel je voor dat hij de controle over het stuur verliest en bij ons in de zaak of op het terras binnenrijdt."