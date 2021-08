BEKIJK - Nederland voert coronacontroles uit aan de grens: "Overtreding kost 95 euro" 

In Nederland zijn de regels voor wie het land wil binnenkomen sinds gisteren strenger geworden. Wie niet volledig gevaccineerd is, of geen coronaherstelbewijs heeft, moet een negatieve test kunnen voorleggen. De regels zijn er voor elk land dat niet groen kleurt op de Europese coronakaart. Een overtreding kost je 95 euro. De politie heeft het aantal controles aan de grens alvast gevoelig opgedreven. Bekijk hieronder het verslag van onze reporter Hilde Mertens.