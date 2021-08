Revalidanten To Walk Again leren stappen met staprobots in Bosuilstadion in Deurne: "Mentaal enorm belangrijk"

Opnieuw kunnen stappen is volgens Caers in de eerste plaats belangrijk voor het mentaal welbevinden. "Daarnaast hebben mensen met dwarslaesie heel wat secundaire problemen, zoals blaasontstekingen en minder doorbloeding. Door te stappen kunnen we die niet verhelpen, maar we kunnen er wel verbetering in brengen."

FC Antwerp is alvast enthousiast om To Walk Again te verwelkomen. “We verwelkomen To Walk Again graag in onze gloednieuwe ‘state of the art’ Tribune 4. Die unieke en nieuwe locatie leent zich perfect om TWA-revalidanten verder te laten toewerken naar hun doelen."