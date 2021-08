UAntwerpen staat achter plan voor toelatingsexamen Diergeneeskunde: "De kwaliteit van het onderwijs komt in het gedrang"

In Vlaanderen zijn er bovendien meer dierenartsen dan nodig. "Vanuit de Federation of Veterinarians of Europe weten we dat er ongeveer 38 dierenartsen per 100.000 inwoners zouden moeten zijn", zegt Van Cruchten. "In Vlaanderen hebben we een veel hoger cijfer, namelijk 54. Een van de verklaringen is dat we geen toelatingsproef hebben. In andere Europese landen is dat wel het geval."

Daarom komen ook veel Nederlandse studenten in België studeren. "Bij ons in de UAntwerpen is dat zeker het geval, aangezien we een grensregio zijn. Het eerste jaar is ongeveer de helft van de studenten Nederlands. Het is geen probleem dat het Nederlanders zijn, maar door het grote percentage neemt ook het absolute aantal studenten toe."