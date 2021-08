Twee bomen in Peer beschermd als monument: "Eén van de dikste en oudste van Limburg"

In Peer en Kampenhout staan drie oude bomen die uitzonderlijk zijn door hun omvang en geschiedenis”, vertelt minister Diependaele. “De beide bomen in Peer zijn voormalige schermbomen, die twee hoeves van schaduw en beschutting voorzagen. De zwarte moerbeiboom in de pastorietuin in Kampenhout levert nog steeds grote smakelijke vruchten. De drie bomen behoren tot de omvangrijkste exemplaren van hun soort in Vlaanderen. Ik ben dan ook blij dat met deze bescherming deze bomen extra aandacht en zorg krijgen zodat ze zo lang als mogelijk bewaard blijven.”