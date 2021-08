Oostende verplicht vaccinatiebewijs om gemeenteraad fysiek bij te wonen, Vlaams Belang dient een klacht in

In de gemeenteraad van Oostende mogen gemeenteraadsleden enkel nog fysiek aanwezig zijn als ze een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat heeft de veiligheidscel van de stad Oostende beslist. Afgelopen weekend stuurde de gemeenteraadsvoorzitter een brief naar de leden met uitleg over de nieuwe maatregel. "Wij willen zo onszelf en elkaar beschermen", vertelt waarnemend burgemeester van Oostende Kurt Claeys (Open VLD). "We hebben die maatregel ingevoerd om dat we zo met een gerust hart fysiek kunnen vergaderen met iedereen. Iedereen die nog niet volledig gevaccineerd is, kan nog steeds de vergadering van thuis meevolgen via de computer."

De gemeenteraadsleden moeten hun vaccinatiebewijs niet altijd op zak hebben om de vergadering bij te wonen. Maar ze moeten het bewijs 1 keer doorsturen naar de voorzitter.