Zomerschool gaat voor tweede jaar op rij van start in Bilzen

In 13 Limburgse gemeenten is er dit jaar weer een zomerschool. Een intiatief dat vorig jaar op veel plekken opdook. Het was toen vooral de bedoeling om leerlingen wat bij te spijkeren na de eerste lockdown, toen de scholen weken lang helemaal dicht gingen en kinderen thuis taken moesten maken en online les volgden.

Een aantal gemeenten herhaalt dat initiatief nu, omdat er nog altijd leerlingen zijn die het moeilijk hebben. Bilzen is één van die gemeenten. Schepen van onderwijs Maike Meijers: "De leerkrachten hebben aangegeven waar en bij wie de grootste problemen zaten en die kinderen worden nu voorbereid op het volgende leerjaar. We doen dat samen met 12 leerkrachten en 14 monitoren, om zo een combinatie van leren en spelen te creëren."

Eén van de scholen die deelneemt is de Sint-Mauritiusschool. Daar gaat het om een taalbad voor anderstalige kinderen. Juf Linda: "Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen kunnen bijbenen tijdens de vakantie, om dan op 1 september met een goed rugzakje te starten."

Zowel schepen Maike Meijers als juf Linda vinden dat die zomerschool in de toekomst mag blijven georganiseerd worden. Want ook buiten corona zijn er kinderen die het moeilijker hebben met taal of wiskunde. Maar er wordt ook gedacht aan huiswerkbegeleiding, zo laat de schepen weten.