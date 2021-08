20 Waalse gezinnen getroffen door zware wateroverlast krijgen gratis vakantie in Middelkerke

Het initiatief van buurtbewoner Eric Vandewalle om Waalse gezinnen een gratis vakantieverblijf aan te bieden in Middelkerke kreeg heel wat bijval van de gemeente Middelkerke. Zo werden mensen aangemoedigd om hun tweede verblijf of huis open te stellen voor de slachtoffers van de wateroverlast. Op die manier kunnen de Waalse families nog wat genieten van hun vakantie.

"Het was zeker niet eenvoudig om het te organiseren", getuigt Eric Vandewalle. "Het was vooral moeilijk om de Waalse families te kunnen koppelen aan de gastgezinnen of verblijven. Je moet altijd rekening houden met de ruimte en de voorzieningen die er zijn. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw met 2 kinderen, waarvoor we een gastgezin hadden gevonden. Maar enkele dagen later bleek dat het gezin ook nog een hond heeft en die paste niet op het appartement dat voorzien was. Dan moet je de hele puzzel terug van voren af aan beginnen. Nu zou het wel allemaal moeten kloppen. Op dit moment bieden we ruim 20 gezinnen logement aan en daar kunnen er zelfs nog wat bijkomen."

De Waalse gezinnen, die een gratis vakantie in Middelkerke krijgen, komen allemaal uit de gemeente Hamoir in Luik.

Ook in de herfstvakantie zijn de inwoners van Hamoir welkom in Middelkerke.