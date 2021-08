60 jaar geleden verrees de Berlijnse Muur, pas eind 1989 viel het symbool van de deling van Europa

Toch ontsnapten tussen 1961 en 1989 nog altijd meer dan 5.000 mensen via Berlijn naar het Westen. Eerst sprongen ze over versperringen, nadien maakten ze gebruik van tunnels, luchtballons en zelfs kleine vliegtuigen. In totaal werden 171 vluchtelingen door Oost-Duitse grenswachten doodgeschoten, vele anderen raakten gewond. Een van de meest bekende was de 18-jarige Peter Fechter die in 1962 werd neergeschoten in de neutrale zone tussen de Muur en West-Berlijn en daar doodbloedde.